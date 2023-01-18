Çin’den krizi tırmandıracak açıklama: ABD, Suriye’yi yağmaladı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 00:11

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 00:11

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, Esed rejiminin resmi verilerinin 2022’nin ilk yarısında Suriye’de çıkarılan petrolün yüzde 80’inden fazlasının ABD işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirterek, “Bu haydutluk Suriye’deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı ABD tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak.” ifadelerini kullandı.

“SURİYE’NİN KAYNAKLARINI ÇALARKENKİ AÇGÖZLÜLÜĞÜ ÇARPICI”

Vang, ABD güçlerinin bu ayın başında da Suriye’den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, “Söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar sağlama ‘cömertliğini’ gösteren ABD’nin, Suriye’nin kaynaklarını çalarkenki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı.” değerlendirmesini yaptı.

Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Vang, “ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte ABD’nin ‘kurallara dayalı düzen’ dediği bu.” diye konuştu.