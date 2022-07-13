Çin'den Malezya'ya iş birliği çağrısı: Stratejik iletişimi geliştirmeye hazırız

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:07

Malezya'ya ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Malezya'yla birlikte çalışarak dünyanın barış ve istikrarına daha fazla pozitif enerji katmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang Yi, Çin ile Malezya'nın karşılıklı olarak faydalı işbirliğinin samimi ortakları olduğunu hatırlatarak, Çin ve Malezya'nın 2023'te kapsamlı stratejik ortaklıklarının 10. yıl dönümünü, 2024'teyse ikili diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümünü kutlayacağını ve bunun ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Wang, yönetişim becerisinin geliştirilmesi ve Doğu'nun erdeminin küresel yönetişime katıştırılması için Çin'in Malezya'yla karşılıklı öğrenme sürecini artırmak istediğini ifade etti.

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ise Malezya'nın üst düzey alışverişleri devam ettirmek, kalkınma stratejilerinin ve bağlantılılığın uyumunu güçlendirmek, Kuşak ve Yol'un amiral projelerinin müşterek inşasını hızlandırmak, yenilikçi işbirliğini genişletmek ve kalkınmada sıçrama gerçekleştirmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

MALEZYA: ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Saifuddin Abdullah, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak üzere gelişmekte olan ülkelere güçlü bir ivme kazandıran Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Malezya tarafından son derece takdirle karşılandığını ifade etti.

Saifuddin, Malezya'nın, Çin'in küçük ve orta büyüklükteki ülkelere eşit bir temelde tutarlı bir muamelede bulunmasından övgüyle bahsettiğini ve Çin'in büyüme ve kalkınmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Saifuddin ayrıca, Malezya'nın açıklık ve kapsayıcılık özelliklerine sahip bölgesel işbirliğini teşvik etmek üzere Asya'nın gücünü artırmak için Çin'le el ele vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İki taraf, Çin-Malezya işbirliğine yönelik üst düzey komitenin ilk toplantısında alınan kararları uygulamaya ve çeşitli alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirmeye karar verdi.