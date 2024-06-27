Çin'den NATO'ya ültimatom: 'Yanlış yolda daha fazla ilerlemeye değmez...'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:03

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, NATO'nun nükleer silahlanma yarışı ve nükleer çatışma riskini arttırdığını, buna uluslararası toplumun karşı koyacağını söyledi.

Wu, "NATO gerçekleri görmezden geliyor ve var olmayan Çin nükleer tehdidini şişiriyor, Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Wu, "son yıllarda NATO'nun kolektif güvenlik politikasında nükleer silahların rolünü sürekli arttırdığını, 'nükleer paylaşım' mekanizmasını güçlendirdiğini, ABD'nin NATO ülkelerinde konuşlandırdığı nükleer silahları modernize ettiğini ve nükleer silahlanma yarışı ve nükleer çatışma riskini arttırdığını, bunun da uluslararası toplum tarafından dirençle karşılanacağını" belirtti.

Wu ayrıca, "NATO'dan yanlış bilgi yaymayı, nükleer şantaj ve tehditleri durdurmasını talep ediyoruz. Yanlış yolda daha fazla ilerlemeye değmez" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte NATO ülkelerinin ittifakın nükleer savaş başlıklarını alarma geçirmeyi tartıştıklarını söyledi.

Gazeteye göre Stoltenberg, "ittifakın düşmanlarına doğrudan bir sinyal göndermek için NATO'nun nükleer cephaneliğini dünyaya göstermesi gerektiğini" açıkladı.

Stoltenberg, Çin'in nükleer cephaneliğine aktif olarak yatırım yaptığını ve 2030'ların başında bu sayının bin savaş başlığına ulaşacağını da sözlerine ekledi. Stoltenberg, bunun da "çok uzak olmayan bir gelecekte NATO'nun daha önce karşılaşmadığı bir durumla, yani Çin ve Rusya gibi iki potansiyel nükleer silahlı düşmanla karşı karşıya kalacağı" anlamına geldiğini söyledi.