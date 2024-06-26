Erdoğan ve Dışişleri'nden NATO’nun yeni genel sekreteri Mark Rutte’ye tebrikler

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:43

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti" denildi.

Dışişleri Bakanlığı da Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO’nun yeni Genel Sekreteri ilan edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Tüm Müttefiklerin muvafakatıyla yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

NATO üyeleri, görev süresi dolan Genel Sekreter Stoltenberg'in yerine seçime tek aday olarak giren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi seçti. Rutte, önümüzdeki 4 yıl NATO'nun en üst düzey yöneticisi olacak.