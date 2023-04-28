Çin'den "Orta Asya jeopolitik oyunların sahası olmamalı" mesajı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:49

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:38

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Çin Gang, Çin ve Orta Asya ülkelerinin ortak geleceği paylaşan bir topluluk olduğunu, dünyanın kargaşa ve değişimlerden geçtiği bir dönemde karşılıklı çıkarlarını korumak için aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her ne bahaneyle olursa olsun dışarından bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkmalıyız. Orta Asya, jeopolitik oyunların değil, kazan-kazan işbirliğinin sahası olmalı" ifadelerini kullandı.

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi arasında 2020'den beri dışişleri bakanları düzenlenen "C+C5" işbirliği mekanizmasının karşılıklı siyasi güveni ve işbirliğini geliştirdiğini, bölgesel barışa ve istikrara katkı sağladığını ifade eden Çin Gang, Kuşak ve Yol Girişimi'ni birlikte inşa etme, ileri teknoloji alanında işbirliğini, devlet yönetiminde deneyim paylaşımını ve halklar arasındaki etkileşimleri artırma çağrısı yaptı.

UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Çin Gang, Çin ile Orta Asya ülkelerinin Ukrayna krizi konusunda benzer görüşleri ve tutumları paylaştığını belirterek Çin'in, krizin çözümü için en geniş mutabakatı sağlamak üzere Orta Asya ülkeleri dahil tüm uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Çin Gang, Çin'in krizin siyasi çözümü için önemli bir adım attığını belirtti. Şi, Zelenskiy ile görüşmesinde, krizin siyasi çözümü için tüm taraflarla iletişim kurmak üzere Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisini, Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceklerini belirterek ara buluculuk rolünün işaretini vermişti.

İLK ZİRVE GELECEK AY ÇİN'DE

Dışişleri Bakanları, toplantıda "C+C5" mekanizmasının ilk Liderler Zirvesi'nin mayısta Çin'de, yine Şian kentinde yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar, ayrıca, aralarında tarım, yeni enerji, e-ticaret, yeşil ve dijital ekonomi ile yüksek teknolojinin olduğu 14 alanda işbirliğini genişletme, terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabakata vardı.