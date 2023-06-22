Çin'den, Pakistan ordusuna övgü: İç istikrarın koruyucusu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:55

Güncelleme: 22.06.2023 - 07:55

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pekin'de bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Şamşad Mirza, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Çin, Pakistan ordusunun Çin-Pakistan dostluğunun güvenilir bir savunucusu olduğuna işaret ederek "Pakistan ordusu iç istikrarı koruyarak ve Çin-Pakistan ortak geleceğinin inşasına katkıda bulunarak istikrarın çapası rolünü oynamaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'daki projelerde çalışan Çinlilerin güvenliğini sağlama noktasına ordunun uzun süreli çabalarına teşekkür eden Çin, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun 10 yıl inşanın ardından verimli sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Öte yandan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza, Çin Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ile de görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ele alındı.

Mirza, Çin ile Pakistan arasında savunma ve askeri eğitimler arasında yüksek düzeyli işbirliğinin önemli ölçüde ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.