Çin'den Pakistan'a nükleer destek: Üçüncü nesil nükleer reaktör devrede
Çin tarafından Pakistan'da geliştirilen Karaçi 3 nükleer güç ünitesi faaliyete başladı.
Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin tarafından Pakistan'da geliştirilen üçüncü nesil "Hualong One" reaktörü tarafından desteklenen yeni bir nükleer güç ünitesi ticari faaliyete başladı.
Xinhua'da yer alan habere göre, "Karaçi 3" adındaki bu yeni ünite, dünya genelinde Hualong One reaktörünü kullanan dördüncü nükleer güç ünitesi olma özelliğini taşıyor. Hualong One reaktörlerini kullanan diğer iki nükleer güç ünitesi Çin'de bulunuyor.
"20 MİLYAR KWH ELEKTRİK SAĞLAYACAK"
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Hualong One tarafından çalıştırılan Karaçi 2 ve 3 ünitelerinin Pakistan'a yaklaşık 20 milyar kWh elektrik sağlayacağı kaydedildi. Şirket ayrıca, bu yeni projenin yerel ekonomi ve iş kollarının canlandırmaya yardımcı olacağını bildirdi.
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