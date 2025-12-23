İktidar medyası duyurdu: Öcalan, Mazlum Abdi'ye mektup gönderdi

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Abdullah Öcalan'ın, İmralı'dan, terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcisi Mazlum Abdi'ye mektup gönderdiği ileri sürüldü.

Türkiye gazetesi, Öcalan'ın mektupta SDG ordusu içerisindeki yabancı unsurların ayıklanması konusunda çağrıda bulunduğunu kaydetti. SDG'nin içerisinde Türkiye, Irak ve İran kökenli kişilerin olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın; dün Şam'a giderek geçici yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmenin SDG ile Suriye yönetiminin imzaladığı 10 Mart Mutabakatına ilişkin olduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Suriyeli olmayan unsurların SDG’den çıkarılmasını ve derhâl ayrılmalarını istiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.