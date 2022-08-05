Çin'den, Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaret etme bedeli: Yaptırım uygulandı

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:27

Çin'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin bir adım geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nancy Pelosi ve yakınlarının "kışkırtıcı" eylemlerine yanıt olarak yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, Çin'in, "ciddi endişelerine ve katı muhalefetine" rağmen Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret etmekte "ısrar ettiği" yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Çin'in iç işlerine "ciddi şekilde" müdahale edildiği, Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün "baltalandığı" ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Tek Çin politikası ayaklar altına aldı ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı tehdit edildi" açıklamasında bulundu.