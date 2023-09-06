Çin’den 'Soğuk Savaş' uyarısı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:43

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:45

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'sinin ikinci gününde “soğuk savaş” uyarısı yaptı.

Başbakan Li, bugün zirvede liderlere yönelik yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik bölgesindeki jeopolitik rekabetlerin keskinleştiğine değinerek bölgede "yeni bir Soğuk Savaş"tan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

"Anlaşmazlıkları kontrol altında tutmak için şu anda önemli olan şey taraf seçmekten kaçınmak, blok çatışmasına karşı çıkmak ve yeni bir Soğuk Savaş'ın önlenmesidir” ifadelerini kullanan Li, Asya ülkelerinin bu farklılıkları ve anlaşmazlıkları uygun şekilde ele alması gerektiğini belirtti.

Li, ayrıca zirvede ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve aralarında Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin liderleriyle daha geniş çaplı görüşmelerde bulunacağını belirtti.