Çin Seddi'nde kestirme yol kazan iki kişiye gözaltı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:15

Dünyanın en uzun savunma duvarı olarak tarihe geçen Çin Seddi'ne, kestirme bir yol açmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Çin Devlet yayın kuruluşu CCTV'de yer alan habere göre, polis, M.Ö. 3. yüzyıl ila M.S. 17. yüzyıl arasında inşa edilen Çin Seddi'nde, kestirme yol kazmak için kullanılan iş makinasının bıraktığı izleri takip etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiği olayda şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorguları sırasında, seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda kestirme bir yol açmak için kepçe kullandıklarını itiraf ettiler.

Haberde ayrıca, dünyanın 7 harikasından biri seçilen yapıda, "geri dönüşü olmayan hasar" meydana geldiği belirtildi.