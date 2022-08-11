Çin'den 'tatbikat' mesajı: Ayrılıkçılar ve dış güçlere karşı caydırıcı
Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatların, "ayrılıkçılar ve dış güçler" arasındaki "gizli anlaşmaya" karşı caydırıcı olduğunu söyledi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan çevresindeki tatbikatlarının, "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü" savunmak amacıyla "haklı ve gerekli karşı önlemler" olduğunu söyledi.
Tan Kefei, tatbikatların "Tayvan'ın bağımsızlığına" ve ayrılıkçı güçlerin dış güçlerle provokasyon yapmak için girdiği "gizli anlaşma"ya karşı da caydırıcı olduğunu ifade etti.
Tan, ilgili tatbikatların ve eğitimlerin açık, şeffaf, profesyonel olduğunu, ulusal ve uluslararası hukuka ve uluslararası uygulamalara uygun olduğunu söyledi.
Tan, "Tayvan'daki insanların refahı uğruna, en yüksek düzeyde samimiyetle çalışacağız ve barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeyi sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak PLA, "Tayvan bağımsızlığı" gibi ayrılıkçı faaliyetlere ve herhangi bir şekilde dış müdahaleye fırsat vermeyecek" dedi.
Tan atruca, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin iki farklı geleceğe yol açacak iki seçenekle karşı karşıya olduğunu, Tayvan yönetiminin doğru seçimi yapması gerektiğini belirtti.
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