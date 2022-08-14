Çin'den, Tayvan'daki Yeni Parti'ye övgü

14 Ağustos 2022 Pazar, 14:27

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma, konuyla ilgili açıklamayı Yeni Parti'nin 29'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin medyadan gelen bir soru üzerine yaptı.

Ma, Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana Tayvan Boğazı'nın iki yakasının barışçı biçimde yeniden birleşmesini teşvik etmede net bir duruş sergilediğini, tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" güçlü şekilde karşı çıktığını söyledi.

Ma, "Yeni Parti'nin gelecek günlerde Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynayacağına kesinlikle inanıyoruz. Tek Çin ilkesine bağlı kalma esasında Yeni Parti dahil olmak üzere adadaki vizyoner insanlarla çalışmayı sürdürmek ve ulusal yeniden birleşmeyi sağlamak ve ulusal yeniden canlanmanın görkemini paylaşmak için birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.