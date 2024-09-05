Çin'den verilen diplomatik nota sızdırıldı: İç soruşturma başlattı

Malezya, Çin Dışişleri Bakanlığından, Malezya'nın Pekin Büyükelçiliğine şubatta verilen diplomatik notanın sızdırılmasının ardından iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:17
Çin'den verilen diplomatik nota sızdırıldı: İç soruşturma başlattı
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Malezya Dışişleri Bakanlığı, Çin'den şubatta gönderilen diplomatik notanın Filipinler medyası tarafından 29 Ağustos'ta yayımlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu belgenin sızdırılmasının endişeyle karşılandığının kaydedildiği açıklamada, sızıntıya ilişkin iç soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Philippine Daily Inquirer'ın geçen hafta yayımladığı belgede, Çin Dışişleri Bakanlığının, Malezya'dan Saravak eyaletinin deniz alanlarında faaliyetlerine son vermesini istediği iddia edilmişti.


Etiketler: #Çin #Malezya

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