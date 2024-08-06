Haniye paylaşımınının ardından… Meta, Malezya Başbakanı’ndan özür diledi!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:20

Güncelleme: 06.08.2024 - 13:20

Reuters'a konuşan Meta sözcüsü, "operasyonel hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.

ABD'li sosyal medya devi, Gazze'yi yöneten Hamas'ı "tehlikeli örgüt" olarak tanımlıyor ve grubu öven içerikleri yasaklıyor. Facebook, görselleri kaldırmak ya da etiketlemek için otomatik algılama ve insan incelemesinin bir karışımını kullanıyor.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI KALDIRILDI

Başbakan Enver, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram'da Haniye'nin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı dilemek için bir Hamas yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesinin video kaydını yayınladı.

Ayrıca Haniye ile mayıs ayında Katar'da yaptığı son görüşmeden bir fotoğrafı ve taziye mesajını da paylaştı.

Malezya'nın İletişim Bakanı ve Başbakanlık Ofisi üyeleri pazartesi günü Meta temsilcileriyle bir araya gelerek bir açıklama istedi.

MAYIS AYINDA DA YAŞANDI

Bu sorun, paylaşımların kaldırılmasını adaletsiz, ayrımcı ve ifade özgürlüğünün bastırılması olarak nitelendiren Malezya hükümetiyle Meta'nın yaşadığı ikinci sorun oldu.

Mayıs ayında yaşanan benzer bir olayda Meta, Enver'in Haniyeh ile yaptığı görüşmeye ilişkin Facebook paylaşımlarını yanlışlıkla kaldırıldığı söylenerek geri yüklenmişti.

Filistin davasının sadık bir destekçisi olan Müslüman çoğunluklu Malezya, platformlarında Filistin yanlısı içeriği engellemeleri halinde Meta ve diğer sosyal medya şirketlerine karşı sert önlemler alınabileceği uyarısında bulundu.