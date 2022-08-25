Çin'den yeni 'Soğuk Savaş' uyarısı: Buna asla izin vermemeliyiz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:31

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, yeni bir Soğuk Savaş'ın tehlikelerine dair uyarıda bulunarak küresel stratejik istikrarın korunmasının öneminin altını çizdi.

Zhang Jun, "Ukrayna krizi ve dünya genelinde son yaşanan gergin gelişmeler, sorunları kışkırtma ve bölünme ve çatışmaları yoğunlaştırmaya dönük kasıtlı girişimlere karşı son derece dikkatli olmamız ve küresel stratejik istikrarı korumamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Zhang, yaşanan gerçeklerin Soğuk Savaş zihniyeti ve blok çatışmasının kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini kanıtladığını söyledi.

Zhang, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesini izleyen 30 yılı aşkın bir süre boyunca doğuya doğru genişlemeye devam ettiğini belirterek, bunun Avrupa'yı daha güvenli kılmak yerine çatışma tohumları ektiğini savundu.

Temsilci Zhang, tüm insanlığın bölünemez bir güvenlik toplumunda yaşadığını ve müşterek güvenliğin tüm ülkelerin en önde gelen ortak çıkarı olduğunu belirterek, "Bir ülkenin güvenliği bir başka ülkenin güvenliği pahasına olmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokları genişleterek sağlanamaz" dedi.

Zhang ayrıca, 21. yüzyılda, Soğuk Savaş zihniyetinin ve sıfır toplamlı oyunların çoktan demode kavramlar haline geldiğini ifade ederek, askeri güce takılıp kalmanın ve mutlak güvenlik arayışına girişmenin gerilimlerin sürekli olarak tırmanmasından başka sonuç doğurmayacağını ve bunun da hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.