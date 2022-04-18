Çin'in ABD Büyükelçisi: Yeni soğuk savaşın buzulları oluştu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:05

Siyaset, iş dünyası ve akademi camiasının önde gelenleri; küresel gelişmeler ve Çin'in kalkınmasını tartışmak üzere Harvard Üniversitesi'ndeki bir panelde bir araya geldi. Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, konferansın açılış törenine çevrimiçi video yoluyla katıldı.

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin, yeni bir soğuk savaşın buzlarının oluştuğunu belirterek, Çin-ABD ilişkilerindeki açmazı kırmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

'ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ KARMAŞIK DURUMDA'

Büyükelçi Qin, ABD-Çin ilişkilerine de değinerek, "Mevcut Çin-ABD ilişkisi ciddi ve karmaşık bir durumla karşı karşıya. Yanlış değerlendirmelerin kara bulutları, ilişkilerimizin üzerine toplanıyor ve yeni soğuk savaşın buzulları oluşuyor" dedi.

Qin, iki ülke arasındaki buzların erimesi gerektiğine de işaret ederek, "Yanlış anlama ve ön yargılarla oluşturulan anlayışı kırmak, katılaşan siyasi doğruculuğu ve iki ülkenin de çıkarına hizmet etmeyen adımları bir kenara bırakmak için reelpolitik tutum gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİĞİNE DEVAM ETMELİYİZ'

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, panelde söz alarak, "Çin ile ABD arasında rekabet olmasına rağmen, işbirliğinin kapsamı rekabetten çok daha büyük ve işbirliği birçok yönden Çin ve ABD'yi bir araya getiren koşuldur. 'Başarıyı, tek başına ağ kuran örümceklerden değil, birlikte bal yapan arılardan öğren' diye bir atasözü vardır" dedi.

Huang, halkların birbirleriyle olumlu ilişkileri olduğunu kaydederek, "Tarih boyunca veya günümüzde bile Çin ve Amerikan halkı, ortak çabalarla şanlı dostluk hikayeleri yazmaya devam ediyor. İki halk arasında daha fazla işbirliğinin önünü açmalıyız" çağrısında bulundu.