Çin'in Ankara Büyükelçisi Shaobin: Çin-Türkiye stratejik iş birliği, hep ileriye doğru gidiyor

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:29

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 14:29

Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin-Türkiye ilişkileri ve gündeme dair gelişmeleri CRI Türk'ten Gökhun Göçmen'e değerlendirdi.

Liu Shaobin, ABD'nin düzenlendiği "Demokrasi Zirvesi"ni "kutuplaştırıcı ve çatışmacı" olarak nitelendirerek, Türkiye’nin de davet edilmediği zirvenin ABD yönetiminin "tepki çeken hegemonyasını sürdürme" amacıyla organize edildiğini ileri sürdü.

Shaobin, "Bir ülkenin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin halkı karar verir. Ölçü halkın katılımı, memnuniyet ve kazanç duygusuna sahip olup olmadığı olarak belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendi standartlarına göre "dünyayı demokratik ve demokratik olmayan şekilde taraflara ayırmaya" çalıştığını savunan Shaobin, "Bunun gibi bölünme provokasyonları ve çatışma kışkırtıcılığı bir 'demokrasi manipülatörü ve yağmacısı' olarak ABD’nin ikiyüzlülüğünü, diğer ülkeleri bastırma, dünyayı bölme, uluslararası toplum tarafından uzun zamandır bilinen ve sevilmeyen hegemonyasını sürdürme yönündeki 'uğursuz niteliğini' ortaya koymuştur" dedi.

"ÇİN VE TÜRKİYE, KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP"

Shaobin, Çin ve Türkiye'nin "dünyada ve bölgede önemli etkiye sahip" olduğunu söylerek, "Çin olarak ikili ilişkilere uzun vadeli ve stratejik açıdan bakıyoruz. Umarım Çin ve Türkiye ilişkileri ikili alanlarda somut gelişmeler elde etmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel barışa da büyük katkıda bulanacak" diye konuştu.

Shaobin, son yıllarda iki ülkenin devlet liderlerinin ortak öncülüğünde Çin ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği ilişkilerinin "sürekli olarak ileriye doğru gittiğini" dile getirdi.

"KAZAN-KAZAN İLKELERİNİ DERİNLEŞTİRMELİYİZ"

Shaobin, "Türkiye ile birlikte karşılıklı saygı, yarar ve kazan-kazan ilkelerini derinleştirmek, siyasi güveni artırmak, iş birliği potansiyelini derinleştirmek, kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini özellikle de Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin Orta Koridor Planı’ya kenetlenmesini güçlendirmek, ortak gelişimi daha iyi bir şekilde hayata geçirmek ve iki ülke halklarının mutlu yaşama kavuşmasını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Shaobin ayrıca, "Çin ve Türkiye’nin el ele vererek uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel bir yönde geliştirmesini hızlandırması, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmesi, küresel yönetişimin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişimini desteklemesi, bölge ve dünyanın kalıcı barışı için gerekli katkıda bulunması gerekiyor" diye ekledi.