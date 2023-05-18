Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Ukrayna’da

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:44

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret ederek Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

Tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümü ve Çin-Ukrayna ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Li Hui, Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Ukrayna krizinin çözümü için her derde deva bir çözüm olmadığını, tüm tarafların barışçıl müzakereler için gerekli koşulları yaratması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Li Hui'nin şu sözlerine yer verildi:

"Krizi çözmek için her derde deva bir çözüm yok, tüm taraflar karşılıklı güven tesis etmeli ve barışçıl müzakereler için gerekli koşulları yaratmalı."

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Li Hui, Ukrayna tarafına Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması konusundaki tutumunu özetledi.

"ORTAK PAYDA" VURGUSU

Li Hui'ye göre Çin, Ukrayna krizinin çözümü için Çin tarafının daha önce ortaya koyduğu pozisyon temelinde "en yüksek ortak payda"nın oluşturulmasında uluslararası topluma yardımcı olmaya ve düşmanlıkların durdurulması ve barışın mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için kendi çabalarını göstermeye hazır.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hui’nin barışın sağlanması kapsamında önerilerine yer verildi.

Açıklamada, “Krizi çözmek için her derde deva bir ilaç yoktur. Tüm taraflar çalışmaya kendilerinden başlamalı, karşılıklı güven tesis etmeli ve savaşın sona erdirilmesi ve barış görüşmeleri için gerekli koşulları yaratmalıdır. Çin, 'Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Konusundaki Tutumumuz' belgesi temelinde, uluslararası toplumu Ukrayna krizinin çözümü için en büyük ortak paydayı oluşturmaya teşvik etmeye ve savaşı durdurmak, ateşkesi sağlamak ve barışı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmek için kendi çabalarını göstermeye hazırdır” denildi.