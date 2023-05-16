Ukrayna: ABD ve Türkiye'yi, savaş uçaklarının tedariki konusunda teşvik etmeye çalışacağız

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:37

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un danışmanı Yuriy Sak, temmuz ayında Litvanya'da yapılacak yıllık NATO zirvesinde savaş uçaklarının, gündemin üst sıralarında yer almasını istediğini söyledi.

Politico'nun aktardığına göre Reznikov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin son Avrupa turu sırasında Batılı liderlerden konuyu önümüzdeki günlerde görüşeceklerine dair "güvence" aldığını söylemişti.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'nın "Ukrayna'ya tedarik edecek F-16 savaş uçakları olmadığı" belirtilen haberde Sak, "uluslararası koalisyonda önemli bir sesleri olduğunu" ve Ukrayna'nın, bu konuda ABD ve Türkiye gibi müttefiklerini "teşvik etmeye" çalışacaklarını kaydetti.

"RUS UÇAKLARINI DURDURACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Sak, Ukrayna'nın semalarını Rus bombardımanlarından korumak için üç ya da dört filodan oluşan toplam 40 ila 50 adet F-16 savaş uçağı istediklerini vurguladı.

Sak, Ukrayna'nın şu anda Rus uçaklarını "durduracak hiçbir şeyi olmadığını" belirtti.

Sak ayrıca, "Herkes konunun tartışmaya açık olduğunun farkında. Kimse bunun imkansız olduğunu söylemedi. Üç ay öncesiyle kıyaslarsanız, biz hala tank almak için mücadele ederken, bugün herkes jet koalisyonundan bahsediyor, bu çok umut verici bir işaret. Hava savunmamızın, F-16'lar olmadan tamamlanamayacağını biliyoruz" dedi.