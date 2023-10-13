Çin'in başkenti Pekin'de global medya forumu

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:36

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:36

156 ülkenin medya yöneticilerinin çevrim içi ve çevrim dışı olarak katıldığı forumda konuşma yapan Shen, CMG’nin bu konuda üstüne daha çok görev düştüğünün altını çizerek, “Kuşak ve Yol, 10. yılında birçok inovasyon ve teknolojik gelişmeye imza attı. Kurduğu iş birlikleriyle çok daha önemli hale geldi. Gelecekte, medyanın üzerine daha fazla görev düşecek, CMG olarak daha fazla platformda yer almalıyız” dedi.



Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı Sun Yeli, yaptığı konuşmada, özellikle video medyasının önemini vurgulayarak, “Çin, 10 yıldır Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle aktif olarak gelişim göstermeye ve kültürlerarası etkileşime katkı sağlamaya devam ediyor. çok sayıda uluslararası ana akım medya kurum ve kuruluşu bir araya gelerek 'Yeni Bir Vizyon İnşa Etmek' teması çerçevesinde diyalog ve fikir alışverişinde bulunarak iş birliği planlarını tartıştı. Çeşitli ülkelerdeki medyanın aktif bir şekilde haber yapmasını, 'Kuşak ve Yol'un inşasında, ülkelerin karşılıklı yarar sağlamasını ve İpek Yolu'nun yeni bir bölümünü ortaklaşa yazmasını içtenlikle umuyoruz. Başarırsak, insanlar birbirini tanıyacak ve medeniyetler birbirlerinden çok şey öğrenecek” diyerek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in daha önce ortaya koyduğu “Kader Birliği” düşüncesine değindi.



Afrika Yayın Birliği İcra Kurulu Başkanı Grégoire Ndjaka konuşmasında, “Afrika ve Çin’in küreselleşmesine tanıklık etmekten çok mutluyum. Çin sadece ekonomik olarak değil birçok alanda Afrika için çabalıyor. Afrika'nın “Kuşak ve Yol”u ortaklaşa inşa etme öyküsünü anlatmak için Çin Merkez Radyo ve Televizyonu ile içerik iş birliğini, kaynak paylaşımını ve personel alışverişini daha da güçlendirmeyi umuyoruz” dedi ve konuşmasını, forumun sloganı olan “Ortak Geleceği Paylaşmak” sözleriyle bitirdi.



Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, yaptığı video konuşmasında, 'Kuşak ve Yol' İnisiyatifinin ortak inşasından bu yana, medyanın aktif ve yapıcı bir rol oynarken ve Asya-Pasifik bölgesinin de aynı şekilde rol oynamaya devam ettiğini söyledi. Çin Merkezi Radyo ve Televizyonu ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.



Emirlik Haber Ajansı Başkanı Mohammed Jalal Alrayssi , açılış konuşmasında, 'Kuşak ve Yol' girişiminin desteklenmesi kapsamında, çeşitli ülkelerden medyanın, insanlar arası bağlantıları teşvik etmek için iş birliğini daha da yoğunlaştırdığını ve önemli bir iletişim ağı oluşturduğunu söyledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifinin, dünyada iyiliği teşvik eden ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya geniş kapsamlı bir etki getirmesi kaçınılmaz olan manevi güç olarak tanımladı.

Pasifik Adası Basın İttifakı Başkanı Kora Nou, 'Kuşak ve Yol' İnisiyatifinin ortak inşasının, Çin ile Pasifik Adası ülkeleri arasında, kültürel alışveriş için sağlam bir köprü kurduğunu söyledi. Medya, karşılıklı güvenin, medeni diyalogun geliştirilmesinde ve yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynadığı ifadesini kullandı.

Avrupa Haber Değişimi Birliği genel müdürü (ENEX) Adrian Wells, yaptığı video konuşmasında bu yılki Küresel Video Medya Forumu'nun, 'Kuşak ve Yol' İnisiyatifine, özel önem verdiğini söyledi. Çin Merkez Radyo ve Televizyon İstasyonu'na, çeşitli konular hakkındaki çabaları için teşekkür etti.



Singapur'daki 'Lianhe Zaobao' dergisinin genel yayın yönetmeni Han Yong May, medyanın 'Kuşak ve Yol' İnisiyatifi içinde yer alan ülkeler arasında, kültürel alanda alışverişi teşvik etme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Çin Merkezi Radyo ve Televizyonu ile iş birliğini derinleştirmeyi, kazan-kazan iş birliği için pozitif enerji toplamak üzere birlikte çalışmayı ve medya gücünün insan uygarlığının gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Forumun kapanışında, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) bünyesinde hazırlanan, Kuşak ve Yol ile İpek yolu videolarının gösterimi gerçekleşti.