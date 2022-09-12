Çin'in Chongqing beldesinde İHA endüstrisi akıllı yaşama destek oluyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:54

E25'in üreticisi Chongqing Efly Technology Ltd. Genel Müdürü Zheng Wei, akıllı İHA'ların artık birçok senaryoda, özellikle de işgücü maliyetlerini etkili bir şekilde azaltabilen ve iş verimliliğini artırabilen karmaşık ortamlarda kullanıldığını söyledi.

Zheng, İHA'ların orman yangını önleme, acil kurtarma, güvenlik denetimi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu belirtti.

Bir kamera ve takip modülü ile donatılmış İHA'lar, yüksek çözünürlüklü videoları gerçek zamanlı olarak iletebilir, hedeflenen nesneleri tanımlayabilir ve nesne takibi yapabilir.

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ AKTARIMI

Zheng'e göre, İHA'lar, orman yangını sırasında olası ateşleme noktalarını arama, yangın algılama ve yangın kalıntılarını izleme için kullanıldı.

Bu arada, İHA'lar yerinde inceleme videolarını gerçek zamanlı olarak 5G ağı üzerinden komuta merkezine geri göndererek veri analizi ve acil müdahale planları sağladı.

Ağustos ayında düzenlenen 5. Çin Uluslararası İnsansız Uçak Sistemi Fuarı'na göre Çin, küresel olarak önemli bir sivil İHA sanayi merkezi ve 2021'in sonunda İHA endüstrisinde yer alan 12 binden fazla şirkete sahip.

İHA İLE KARGO TESLİMATI

Yakın zamanda Chongqing'in Liangjiang bölgesi, ulusal düzeyde bir sivil İHA test alanı kurmak için onay aldı.

Şehir, kentsel lojistikte İHA'lar gibi uygulama senaryoları tasarlamak amacıyla üst ve alt İHA işletmelerini çekmek için bu fırsatı değerlendiriyor.

Chongqing Liangjiang Havacılık ve Uzay Endüstrisi Yatırım Grubu Ltd. Başkanı Zhan Xiangdong'a göre, "Chongqing, yüksek dağları ve dik yamaçları olan karmaşık bir araziye sahip. Dağlık alanlarda katma değeri yüksek taze tarım ürünlerini şehirlere karayoluyla taşımak zor. Bu, İHA kargo teslimatı için fırsatlar sağlıyor" dedi.

ŞİRKETLERE DESTEK

Yerel makamlara göre, İHA endüstrisi alanında Liangjiang bölgesi, Fonair UAS Technologies Ltd. ve Chongqing Efly Technology Ltd. gibi alt sektörlerde lider şirketleri bir araya getirdi.

Bölge ayrıca, genel havacılık havalimanları ve uçuş hizmet istasyonları gibi nispeten eksiksiz bir endüstriyel zincir oluşturan işletme garantisi koşullarına da sahip.

Zhan, "Gelecekte, uydu internet ve uzun menzilli İHA'ların entegre uygulamalarının yanı sıra yüksek dağlar ve vadilerde kargo teslimatı için İHA'ların dikey kalkışı ve inişi gibi operasyonları gerçekleştirmeleri için şirketlere destek vereceğiz" dedi.