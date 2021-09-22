'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'

22 Eylül 2021 Çarşamba, 16:04

Koronavirüsün kökeni ve sebebine ilişkin birçok çalışma hala devam ederken, internet tabanlı DRASTIC grubu konuyla ilgili tartışma yaratan belgelere ulaştıklarını bildirdi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, Telegraph gazetesinde yer alan haberde ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından DRASTIC grubuna verilen belgelerde, Çinli araştırmacıların 2018'de, koronavirüsün 'kimerik spike proteinlerini' içeren, cilde nüfuz eden nanoparçacıkları Çin'in Yunnan bölgesindeki mağara yarasalarına salıvermek için hibe teklifinde bulundukları öne sürüldü.

'ABD'li STK VE ÇİN BİRLİKTE ÇALIŞTI'

Grubun belgelere dayandırdığı bilgilere göre, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance da 'son derecek tehlikeli' araştırmayı yürütmek amacıyla Vuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) ile çalıştı.

Buna göre iki grup, araştırmayı gerçekleştirmek için, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) hibe başvurusu yaptı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, EcoHealth Alliance'ın başkanı Zoolog Peter Daszak tarafından sunulan DEFUSE isimli projede Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından toplanan ölümcül kimerik yarasa koronavirüslerin farelere enjekte edilerek gözlem yapılması da öneriliyordu.

RET GEREKÇESİ: ‘YÜKSEK RİSK’

Grup, teklifin tam finansman için reddedildiğini, ancak kapının kısmi finansman için açık bırakıldığını belirtti.

Ret gerekçesi olarak ise, "Peter Daszak liderliğindeki önerilen projenin yerel toplulukları riske atacağı açık" denilerek, öneri yapan ekibin 'virüsü artırmanın veya hava yoluyla bırakmanın tehlikelerini gerektiği gibi düşünmediği' söylendi.

DRASTIC tarafından yapılan açıklamada, "Hibe teklifi, bilimsel makaleler aracılığıyla halihazırda kamuya açık olan bazı araştırma unsurlarının yanı sıra, daha önce hiç kamuya açıklanmamış diğer unsurları da içermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Çin'den izin çıkması üzerine 14 Ocak'ta Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ekibi, 2 haftalık karantina süresinin dolmasının ardından, hayvan salgın hastalıkları merkezi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmiş, yaban hayvan satışı da yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuştu.

DSÖ uzmanlarından Embarek, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu" demişti ancak yetkililer salgının arkasındaki herhangi bir teoriyi şimdiye kadar dışlamadı.