Hindistan'da Nipah virüsü alarmı: Yarasalardan bulaşıyor

07 Eylül 2021 Salı, 11:17

ABD’den sonra koronavirüs vaka sayılarında dünya ikincisi olan Hindistan, yarasalardan bulaşan bir virüs olan Nipah virüsü nedeniyle alarm verdi.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, çocukla temaslı olduğu belirlenen 188 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu kişilerden 20’si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı. Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği ve burada tutulacakları açıklandı.

YÜZDE 75'İ ÖLÜMCÜL

CBS News'ün aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde, Nipah enfeksiyonlarının yüzde 75'inin ölümcül olduğu bildiriliyor. Koronavirüs için ise ölüm oranının yaklaşık yüzde 2 olduğuna inanılıyor. Hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'si ise nöbetler ve kişilik değişiklikleri de dahil olmak üzere nörolojik semptomlar yaşama ihtimalleri yüksek.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü (NiV), Paramyxoviridae familyasından, Henipavirus cinsine ait bir RNA virüsüdür. Virüs aynı zamanda 1994 yılında Avustralya'da izole edilen Hendra virüsü (HeV) ile de yakından ilişkili.

Hem HeV hem de NiV için hayvan konakçı rezervuarı, yaygın olarak "uçan tilki" olarak bilinen meyve yarasasıdır (Pteropus cinsi). Enfekte meyve yarasaları, hastalığı domuzlar, köpekler, kediler, keçiler, atlar ve koyunlar gibi diğer hayvanlara da yayabilir.

İnsanlar, enfekte hayvanla (yarasalar veya domuz gibi diğer hayvanlar) veya tükürük veya idrar gibi vücut sıvılarıyla yakın temas halinde olurlarsa enfekte olabilirler.

Enfeksiyon insanlara geçtiğinde, NiV'nin kişiden kişiye yayılması meydana gelebilir.

İLK SALGIN

İlk salgın 1998-99 yıllarında Malezya ve Singapur'da rapor edilmişti. Nipah ismi, virüsün ilk izole edilen kişinin hastalıktan öldüğü Malezya'daki köyün adından geliyor.

İlk salgında virüsün başlangıcı evcilleştirilmiş domuzlarda ortaya çıktı. Yaklaşık 300 insan enfekte oldu ve 100'den fazla insan öldü. Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bir milyon domuz öldürüldü.