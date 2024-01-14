Çin'den Filistin'e destek: 'Israrcı olunması gerekiyor'
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında “1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Wang Yi, “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.
Wang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu.
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