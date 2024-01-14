NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu asteroidinden aldığı kaya ve toz örnekleri içeren kapsüllerden birindeki sıkışmış vidaların aylarca süren çalışma sonucunda açıldığını açıkladı.
NASA, bilim insanlarının aylarca süren çalışmalarının ardından Osiris-Rex'in örnek toplamakla görevli robotik kolunun gök cisminden aldığı kaya ve toz örneğini içeren saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi.
NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi, Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Bölüm Başkanı Eileen Stansbery, "Mühendislerimiz ve bilim insanlarımız daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla maddeyi incelemenin yanı sıra bu engeli aşmamıza olanak tanıyan yeni araçlar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca çalıştı" bilgisini verdi.
Bilim insanları sıkışan vidalar sökülürken örnekleri kirletmeyecek veya hasar vermeyecek özel aletlerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.
Bu amaçla kapsül üzerinde çalıştırılmasına onay verilen en sert metal olan yüksek kaliteli cerrahi paslanmaz çelikten iki yeni alet tasarlandı.
Johnson Uzay Merkezi'nde Osiris-Rex Misyon Direktörü Dr. Nicole Lunning yaptığı açıklamada, "Asteroit örneğinin bilimsel değerini korumak için küratörlük tarafından onaylanmış malzemelerle sınırlı olma gibi bir tasarım sorununa ek olarak bu yeni araçların sızdırmaz kaptaki dar bir alanda çalışması gerektiğinden boyutları, ağırlıkları ve dönüş kapasiteleri konusunda da kısıtlamalar vardı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu iki aletin kullanılmadan önce ekip tarafından Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir test laboratuvarında denendiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 9 şehidin ardından iktidara kritik sorular!
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi