Çinli bilim insanları 'görünmezlik pelerini' icat etti

Bilim insanları Harry Potter'ın görünmezlik pelerinini hayata geçirerek teknolojiyi yepyeni bir seviyeye taşıdı. Çinli bilim insanı Chu Junhao, icadını Super Night of Science adlı sanal bir etkinlikte tanıttıktan sonra görüntüler internette viral oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:42
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İnternette paylaşılan videolarda, iki asistanın eşlik ettiği bir adam, boyu ebatında bir çarşaf tutarken görülüyor. 

Asistanlar yarı saydam malzemenin nasıl çalıştığını göstermek için ilk olarak çarşafı adamın bacaklarının önüne koyarak bacakların tam olarak görünmesini sağlıyor.

Daha sonra çarşafı 90 derece eğmeye devam ediyorlar ve izleyenleri şoke edecek bir şekilde, adamın vücudunun alt yarısının tamamen kaybolduğu görülüyor.

Indy100'de yer alan habere göre uzmanların, ışığı manipüle eden ve böylelikle görünmezlik izlenimi veren malzemeler kullanarak çalıştığı söyleniyor.


Görünmezlik Görünmezlik pelerini

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