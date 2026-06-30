Çinli iş insanı Guo Wengui’ye ABD’de 30 yıl hapis cezası

ABD’de, bir dönem Çin’in en zengin iş insanları arasında gösterilen Guo Wengui, takipçilerini hedef alan büyük çaplı dolandırıcılık davasında 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York’taki federal mahkeme, Guo’nun 1 milyar doları aşan dolandırıcılık ağı kurarak binlerce kişiyi mağdur ettiğine hükmetti.

Çin’den ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Guo Wengui, burada Çin Komünist Partisi karşıtı söylemleriyle geniş bir çevrimiçi takipçi kitlesi oluşturdu. Savcılığa göre Guo, 2018-2023 yılları arasında yatırım projeleri, medya girişimleri ve kripto para planları üzerinden takipçilerinden 1 milyar doları aşkın para topladı.

Mahkeme dosyasına göre bu paralar, vaat edilen siyasi ya da yatırım amaçları için değil, Guo’nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.

Savcılar, Guo’nun mağdurlardan topladığı paralarla malikane, lüks araçlar ve milyonlarca dolarlık yat gibi harcamalar yaptığını belirtti. Dava kapsamında Guo’nun yaklaşık 889 milyon dolarlık mal varlığına el konulmasına da karar verildi.

ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, kararında Guo’nun Çin’de demokrasi umudu taşıyan insanları istismar ettiğini belirterek sanığın güven ilişkisini kendi çıkarı için kullandığını vurguladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Guo Wengui, hakkındaki suçlamaları reddederek toplanan fonların siyasi faaliyetleri için kullanıldığını savundu. Ancak jüri, Guo’yu şantaj, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlamalardan mahkum etti.

Guo’nun destekçileri karar duruşmasını mahkeme salonunda takip ederken, savcılık sanığın binlerce kişinin güvenini kötüye kullandığını ve mağdurların birikimlerini kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Guo Wengui, ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon ile kurduğu bağlantılarla da biliniyordu. İkili, Çin Komünist Partisi’ne karşı çevrimiçi yayınlarda birlikte yer almış, 2020’de “Çin’in Yeni Federal Devleti” adlı bir girişim başlatmıştı.

Bannon, aynı yıl Guo’ya ait yat üzerinde, konuyla ilgisi olmayan başka bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Guo, Çin’de emlak sektöründe büyük bir servet edinmiş, daha sonra hakkında yolsuzluk suçlamaları gündeme gelince ABD’ye gitmişti. ABD’de sığınma talebinde bulunan Guo, kendisini Çin yönetimine karşı mücadele eden bir muhalif olarak tanıtmıştı.

Ancak ABD’li savcılar, Guo’nun bu muhalif kimliği ve Çin karşıtı söylemleri, takipçilerinden para toplamak için kullandığını savundu. Mahkeme kararıyla Guo, ABD’de 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.