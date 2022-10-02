Çinli milyarder Richard Liu, ABD'deki 'cinsel istismar' davasında uzlaşma yoluna gitti
Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de kendisine açılan cinsel istismarla suçlandığı davada uzlaşma yoluna gitti.
Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de cinsel istismarla suçlandığı davada adli uzlaşma anlaşması yaptı.
Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Liu, 2018'de Minnesota Üniversitesinde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına cinsel istismar etmekle suçlanıyordu.
Tarafların avukatları, yaptıkları ortak açıklamada, olayı "yanlış anlaşılma" olarak nitelerken, davalı ve davacının uzlaşma yoluyla ihtilafı mahkemeye taşımaktan vazgeçtiklerini duyurdu.
Açıklamada uzlaşma bedelinin miktarına dair bilgi verilmedi.
Liu'nun Minnesota Üniversitesi'nde konuk olduğu İşletme Fakültesinin etkinliklerinde görevli olan üniversite öğrencisi kadına, bir yemek davetinin ardından "alkolün etkisindeyken cinsel istismarda bulunduğu" iddia edilmişti.
Olayı soruşturan Minneapolis polisi, "delilerdeki derin çelişkiler nedeniyle" cezai kovuşturma başlatılmayacağını açıklamıştı.
Liu hakkında "cinsel saldırı", "darp" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlamaları ile açılan davada jüri seçimi önceki gün yapılmıştı.
İlk duruşmasının 3 Ekim'de yapılması planlanan davada tarafların ifade vermesi ve delillerin mahkemeye sunulması bekleniyordu.
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