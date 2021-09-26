Cinsel ilişkiyi bahane etti, eşini öldürdü
Nijerya'da karısına sürekli şiddet uygulayan bir şahıs, cinsel ilişki teklifini reddeden karısını duvara vurarak öldürdü.
Nijerya'nın Edo eyaletinde Emmanuel Asemota isimli adam, karısını vahşi şekilde öldürdü. Komşuların iddiasına göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, bu sefer de cinsel ilişki kavgası yaşadı. Ugieki isimli kadın, kocasının cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Bunu duyan adam çılgına döndü.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kocasının kendisine şiddet uygulamasının ardından odaya kaçan Ugieki kapıyı kilitledi ancak bu da yeterli olmadı. Baltayla odanın kapısını kıran adam, pencereden kaçmak üzere olan kadını yakalayarak kafasını defalarca duvara vurdu.
KOMŞULAR YARDIM ETMEDİ
Bu sırada çığlık seslerini duyan komşular, korkudan müdahale edemedi. Emmanuel Asemota isimli adam, karısını feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Seslerin kesilmesinin ardından eve giren komşuları, kadını kanlar içerisinde buldu.
HASTANE KABUL ETMEDİ
Kadının kardeşi Victoria Omoruyi'nin iddiasına göre, talihsiz kadını iki hastane de kabul etmedi. Başka bir hastanede tedavi gördükten sonra Benin Üniversite hastanesinde sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının kardeşi Victoria Omoruyi, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.
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