Cinsel istismara uğrayan üniversite öğrencisi, 'itiraf kaydı' ile saldırganı mahkum ettirdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:56

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 22:18

BBC Ellie Wilson olay yaşandığında 20 yaşındaydı

İskoçya'da üniversite öğrencisi Ellie Wilson, tecavüzcüsünü ‘itiraf kaydı’ ile mahkum ettirmeyi başardı.

25 yaşındaki Wilson, tecavüzün itirafını kayıt altına almayı başarmıştı.

Ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından tecavüzden suçlu bulunan tıp öğrencisi Daniel McFarlane, geçen yıl Temmuz ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazılı ve sesli delillere karşın McFarlane'ın mahkum edilmesi kararı, jüri tarafından oybirliği ile çıkmadı. McFarlane'in suçsuz olduğuna kanaat getiren juri üyeleri oldu.

Ellie Wilson, 2017 Aralık ayı ile 2018 Şubat aylarında farklı defalar tecavüze uğradığını söylüyor.

Glasgow Üniversitesi’nde siyaset okuyan Wilson, ses kaydını tecavüzden bir yıl sonra, McFarlane henüz mahkum edilmemişken kendisiyle arabada olduğu sırada elde etmeyi başardı.

Çantasındaki telefonunun kaydettiği konuşmada, Wilson, “Bana tecavüz etmişken, halen etmediğini söylemenin benim için ne kadar üzücü olduğunun farkında mısın? diye soruyor ve karşılığında McFarlane'in, “Ellie, tecavüz ettiğimi netleştirmiştik” yanıtı duyuluyor.

Ancak sonrasında McFarlane, “İnanması gereken insanlar, bana inanıyorlar. Onlara bir gün doğruyu söyleyeceğim ama bugün değil” diyor.

McFarlane, yaptığının ona ne hissettirdiği sorusuna, “Hapiste olmamak iyi” yanıtını veriyor.

Wilson bu kaydı mahkumiyet kararı sonrası Twitter’da yayınladı.

Genç kadın bu kayda karşın halen, erkeğin tarafında olanların bulunduğunu söylüyor.

BBC Ellie Wilson Glasgow Üniversitesi'nde dereceleri olan bir atletti.

İtiraf kaydını yayımlaması için ise, “İnsanlara böyle kişilerin de tecavüzcü olabileceğini, kapalı kapılar ardında farklı davranabileceğini göstermek istedim” diyor.

5 yıl hapis cezası alan Daniel McFarlane, Glasgow Üniversitesi’nde tıp öğrencisiydi ve atletizm takımında da yer alıyordu.

Ellie Wilson da aynı okulda şampiyonluk kazanan bir atletti.

Wilson tecavüzü 2020 yılında polise bildirdi.

Genç kadın mahkumiyet kararı sonrası kimliğini gizlemeyi bıraktı ve bugün benzer durumdaki kadınlara yardım etme motivasyonu ile “yataktan çıkabildiğini” söylüyor.