Cinsel istismarda bulundukları kadınları çıplak gezdirdiler

Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:24

Hinditan polisi, iki kadına cinsel istismarda bulunan ve kadınları sokakta çıplak gezdirdikleri anları kayıt altına alan şahıslara toplu cinsel istismar davası açtıklarını, bir adamı tutukladıklarını, diğerlerinin de yakında tutuklanacağını söyledi.

Videoda kadınların bir grup erkek tarafından sürüklenip cinsel saldırı yapıldıktan sonra bir tarlaya itildikleri görülüyor.

Başbakan Narendra Modi olayın "Hindistan'ı utandırdığını" ve "hiçbir suçlunun bağışlanmayacağını" söyledi. Modi “ulusumuzu temin ederim ki, hukuk tüm gücüyle yoluna devam edecektir. Manipur'un kızlarının başına gelenler asla affedilemez" diyerek şiddetin başlamasından iki aydan fazla bir süre sonra Manipur konusundaki sessizliğini de bozmuş oldu. Yüksek Mahkeme de saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Hindistan Başyargıcı DY Chandrachud, mahkemenin "videodan gerçekten rahatsız olduğunu" söyledi ve hükümetten harekete geçmesini istedi.

Polis, kadınlara yönelik saldırının 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ancak videonun sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından bugün medyaya yansıdığını söyledi.

Federal hükümet tüm sosyal medya şirketlerinden videoyu platformlarından silmelerini istedi.

Öte yandan Yerli Kabile Liderleri Forumu yaptığı açıklamada, Kangpokpi bölgesindeki bir köyde Kuki-Zo kabile topluluğundan kadınlara karşı vahşet uygulandığını söyledi.

Ayrıca kadınların, toplu cinsel istismara uğradığı da iddia edildi.