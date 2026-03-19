Cinsel tacizle suçlanıyordu... Kevin Spacey davasında flaş gelişme: Üç davacıyla mahkeme dışında anlaştı!

"Olağan Şüpheliler", "Amerikan Güzeli" ve "House of Cards" gibi dev yapımların başrol oyuncusu Kevin Spacey, yıllardır süren hukuk mücadelesinde kritik bir virajı daha döndü. 2000-2013 yılları arasında kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren üç erkekle davalık olan usta oyuncunun, taraflarla mahkeme dışında uzlaştığı açıklandı.

LONDRA’DAKİ EKİM 2026 DAVASI DÜŞTÜ

Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülmesi beklenen ve Spacey’nin kariyerindeki son büyük engel olarak görülen hukuk davası, bu gizli anlaşma sonrası iptal edildi. Anlaşmanın detayları ve davacılara ödenen miktar kamuoyuna açıklanmazken, bu gelişme ünlü oyuncunun üzerindeki hukuki baskıyı büyük ölçüde hafifletti.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EVSİZİM"

Taciz iddialarının ardından Hollywood’dan dışlanan ve mali bir çöküş yaşayan Spacey, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda durumunun vahametini gözler önüne sermişti. Baltimore’daki evinin açık artırmayla satıldığını söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık otellerde ve Airbnb’lerde yaşıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum, kelimenin tam anlamıyla evsizim. Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu; hiç kazanamadım ama sürekli harcama yaptım."

SCORSESE VE TARANTINO’YA ÇAĞRI

2023 yılında Londra’daki ceza davasından beraat eden, 2022’de ise Anthony Rapp’in açtığı sivil davada sorumlu bulunmayan Spacey, sinemaya dönme arzusunu gizlemiyor. Kariyerine bir "reset" atmak istediğini belirten aktör, "Eğer Martin Scorsese ya da Quentin Tarantino menajerimi ararsa her şey değişir. Bu seviyede bir teklif beni onurlandırır" diyerek ustalara mesaj göndermişti.

Hakkındaki hukuki süreçleri büyük oranda temizleyen 66 yaşındaki Spacey'nin, bu son uzlaşmanın ardından yeniden büyük prodüksiyonlarda yer bulup bulamayacağı sinema dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.