Meksika'da iki ayrı silahlı saldırı: 11’i polis, 16 kişi öldü

Şiddet olayları Meksika'da artarak devam ediyor. Son olarak ülkenin güneyinde ve batısında düzenlenen iki ayrı saldırıda 11’i polis, 16 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 22:10
Meksika'da iki ayrı silahlı saldırı: 11’i polis, 16 kişi öldü
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Suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Meksika’nın Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitezde’de gerçekleşen ilk saldırıda polis müdürü dahil 11 polis hayatını kaybetti.

İkinci saldırı ise ülkenin Michoacan eyaletine bağlı Tacambaro kasabasında gerçekleşti, 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

"UYUŞTURUCU ÇETELERİ YAPTI" İDDİASI

Kuzey Amerika ülkesinde düzenlenen iki saldırının uyuşturucu çeteleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından harekete geçen güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisleri pusuya düşüren silahlı grubun 3 minibüsle olay yerinden kaçtıkları görülüyor.



Meksika

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