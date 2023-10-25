Meksika'da iki ayrı silahlı saldırı: 11’i polis, 16 kişi öldü
Şiddet olayları Meksika'da artarak devam ediyor. Son olarak ülkenin güneyinde ve batısında düzenlenen iki ayrı saldırıda 11’i polis, 16 kişi hayatını kaybetti.
Suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan
Meksika’nın Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitezde’de gerçekleşen ilk
saldırıda polis müdürü dahil 11 polis hayatını kaybetti.
İkinci saldırı ise ülkenin Michoacan eyaletine bağlı
Tacambaro kasabasında gerçekleşti, 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de
yaralandı.
"UYUŞTURUCU ÇETELERİ YAPTI" İDDİASI
Kuzey Amerika ülkesinde düzenlenen iki saldırının uyuşturucu
çeteleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. 16 kişinin hayatını kaybettiği
saldırıların ardından harekete geçen güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı
operasyon başlatıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisleri pusuya
düşüren silahlı grubun 3 minibüsle olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
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