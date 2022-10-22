ÇKP Kongresi'nde şok: Eski Devlet Başkanı apar topar yerinden kaldırıldı
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi esnasında eski Devlet Başkanı Hu Şintao'nun salondan apar topar dışarı çıkarılması gündem oldu.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.
Beş yılda bir yapılan parti toplantısında partinin geleceğine yönelik önemli adımlar atıldığı bildirildi.
Komünist Parti Genel Sekreteri Çin lideri Şi Cinping'in konumu, Komünist Parti'nin parti kitabında yapılan değişikliklerin onaylanmasıyla güçlendi.
Raporlar, Şi Cinping'in ÇKP'nin temel lideri olduğunu ve politikalarının Çin için yol gösterici ilkeler olduğunu belirtiyor.
APAR TOPAR YERİNDEN KALDIRILDI
Toplantıda, Şi'nin yanında oturan eski Devlet Başkanı Hu Şintao'nun, apar topar toplantı salonundan dışarı çıkarılması dikkat çekti.
Kongre salonunda bulunan iki kişi, Hu'nun kulağına bir şeyler fısıldayarak onu salondan dışarı çıkardılar.
Hu'nun, yanına gelenlere karşı tavırları salondan ayrılmayacağına işaret ederken, Şi Cinping'in olaya hiç müdahale etmemesi de dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Hu'nun sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.
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