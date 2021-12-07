ÇKP'nin 100. yıl kutlamaları için gökyüzü bulut tohumlamayla temizlenmiş
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. yıl kutlamaları öncesinde bulut tohumlama yöntemiyle Pekin'in havası temizlendi.
Çin'in Tsinghua Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre yetkililer bu yıl Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlamaları öncesinde bulut tohumlama yöntemiyle havayı temizledi.
Çin Komünist Partisi, 1 Temmuz'da Tiananmen Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı büyük törenler gerçekleştirmişti.
HAVA KİRLİLİĞİ TEMİZLENDİ
Yeni araştırmada törenden önceki saatlerde gerçekleştirilen kapsamlı bulut tohumlama operasyonu sayesinde gökyüzünün açık, hava kirliliğinin az olduğu belirtildi.
Çin, bilindiği kadarıyla 2008 Olimpiyatları'ndan bu yana tarım bölgelerini korumak ve önemli olaylar sırasında hava durumunu iyileştirmek için milyarlarca dolar harcayarak bulut tohumlama teknolojisini kullanıyor.
YENİ BİR YÖNTEM
Bulut tohumlama küçük gümüş iyodür parçacıkları gibi kimyasalların bulutlara eklenmesiyle su damlacıklarının bulutların etrafında kümelenmesini ve yağış olasılığının artmasını sağlayan bir hava modifikasyon yöntemi.
South China Morning Post bulut tohumlama operasyonunun hava kirliliğinde belirgin bir düşüş sağladığına dair kesin işaretler bulan araştırmayı pazartesi bildirdi.
GÖKYÜZÜNÜ AÇTILAR
Hong Kong merkezli yayın kuruluşuna göre kutlamalar birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştı ve bunlar arasında havayı kirleten unsurların beklenmedik artışı da yer alıyordu. Ayrıca bu sene kayıtlardaki en yağışlı yazlardan biri yaşandığı için tören öncesinde gökyüzü açık değildi.
Öte yandan etkinlikten önceki günlerde fabrikalar ve havayı kirleten diğer faaliyetler durdurulmuştu. Ancak düşük hava akışı kirliliğin dağılmadığı anlamına geliyordu.
Çevre bilimleri profesörü Wnag Can'ın yönettiği ve hakemli dergi Environmental Science'da yayımlanan çalışmada törenin öncesinde iki saatlik bulut tohumlama işleminin başlatıldığını ve yakındaki dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin 30 Haziran'da gözkyüzüne roket atıldığını bildirdikleri ifade edildi.
ROKETLER KULLANILDI
Makalede roketlerin yağışı artırmak için gökyüzüne gümüş iyot taşıdığı belirtildi.
Araştırmacılara göre yapay yağmur, havayı kirleten unsurların seviyesini üçte ikiden fazla azalttı. Bu sayede Dünya Sağlık Örgütü standartlarına dayanan hava kalitesi endeksi "orta"dan "iyi" ye yükseltildi.
Araştırma ekibi yapay yağmurun "bu dönemdeki tek bozucu olay olduğunu" söyledi. Bu nedenle kirlilikteki düşüşün başka doğal bir nedeninin olmadığı ifade edildi.
Pekin geçen yıl hava modifikasyon programını Hindistan'ın 1,5 katına tekabül eden 5,5 milyon kilometrekarelik bir alana genişletmeyi planladığını duyurmuştu.
Devlet Konseyi 2025'e kadar dolu bastırma teknolojisini kullanan yarım milyon kilometrekarelik alanı da içerek şekilde gelişmiş bir hava modifikasyon sistemine sahip olmayı hedeflediğini söylemişti.
BAŞKA YERLERDE HAVANIN BOZULMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Teknolojinin başarılı olduğuna yönelik artan sayıda kanıt mevcut. Ancak bir yerde havayı manipüle etmenin başka bir yerde hava durumunu bozup bozmayacağına dair tartışmalar da sürüyor.
2017'ye kadar Çin'in 5 yılda teknolojiye 1,5 milyar dolardan (yaklaşık 20,7 milyar TL) fazla bütçe harcadığı belirtiliyor. Yetkililer 2019'da bu teknoloji sayesinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tarım alanlarında dolu hasarının yüzde 70 azaltıldığını söylemişti.
Teknoloji 2008 Olimpiyatları, 2014 APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi gibi önemli etkinliklerde de kullanılmıştı.
Kaynaklar: Independent Türkçe
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