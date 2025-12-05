Cloudflare bu kez bakım nedeniyle çöktü

Bugün yaşanan sorunla birlikte pek çok kullanıcı, web sitelerinin yüklenmediğini rapor etti. Söz konusu aksaklık, içerik dağıtım ağı Cloudflare’in sadece birkaç hafta önce benzer teknik sorunlar nedeniyle dünya genelinde yüzlerce siteyi erişime kapatmasının ardından geldi.

500 INTERNAL SERVER ERROR UYARISI

Cloudflare’a erişmeye çalışan kullanıcılar, ekranlarında '500 Internal Server Error' mesajıyla karşılaşıyor. İlginç bir şekilde, internet kullanıcılarının site ve uygulama sorunlarını raporlamak için ziyaret ettiği Downdetector da Cloudflare altyapısını kullandığı için şu an erişilemez durumda.

SİBER TEHDİTLER ARTIYOR

Amazon Web Services’in (AWS) geçtiğimiz ay yaşadığı büyük kesinti, yalnızca internet erişimini felce uğratmakla kalmadı, aynı zamanda siber saldırganlara yeni fırsatlar da sundu.

Fortinet’e bağlı FortiGuard Labs tarafından hazırlanan rapora göre, kesinti sırasında birçok kullanıcı en çok ziyaret ettikleri sitelere erişmeye çalışırken, hackerlar bu zamanı yeni saldırı denemeleri yapmak için kullandı. Raporda, ShadowV2 adlı Mirai tabanlı yeni bir botnet’in ortaya çıktığı belirtildi.

'ZOMBİ CİHAZ ORDUSU'

Rapora göre saldırganlar, varsayılan veya zayıf şifre kullanan internet bağlantılı cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştırarak bunları bir botnet'e dahil etti. Bu botnet, tek bir saldırgan tarafından uzaktan kontrol edilebilen büyük hacklenmiş cihaz ağı anlamına geliyor.

Bu yöntemle oluşturulan 'zombi cihaz ordusu', büyük ölçekli siber saldırıların altyapısını oluşturuyor. Özellikle DDoS saldırıları ile hedef alınan siteler ve ağlar, aşırı trafik bombardımanıyla çökebiliyor veya gerçek kullanıcılar için tamamen erişilemez hale geliyor.

KIRILGAN DİJİTAL ALTYAPI

Uzmanlar, hem AWS hem Cloudflare kesintilerinin, internetin temel hizmetlere aşırı bağımlılığının büyük bir güvenlik riski taşıdığına dikkat çekti. Son yaşanan olaylar, küresel dijital altyapının ne kadar kırılgan olduğuna dair yeni soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Kısacası, internetin dev altyapıları çöktüğünde yalnızca bağlantı kesilmiyor; siber saldırganlar için de 'mükemmel prova ortamı' doğmuş oluyor.