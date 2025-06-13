CNN: İsrail, İran’da rejim değişikliğini zorluyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, bazı ABD’li yetkililer ve istihbarat kaynakları, Tel Aviv’in nihai hedefinin İran’da rejim değişikliğini tetiklemek olabileceğinden endişe ediyor.

CNN’in aktardığı kaynaklara göre, son istihbarat analizleri, İsrail hükümeti içinde uzun vadeli bir “rejim değişikliği arzusu”nun bulunduğuna işaret ediyor.

Bir ABD’li yetkili, saldırıların bu yönde bir stratejik fırsat olarak görülebileceğini belirtirken, doğrudan bu hedefe yönelik açık bir istihbarat olmadığını da vurguladı.

“YILANIN BAŞIYLA UĞRAŞIYORUZ”

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, saldırıların amacının “İran’ın yıkıcı kabiliyetlerini ortadan kaldırmak” olduğunu söyledi.

Katz, “Bu noktayı kaçırırsak, İran’ın nükleer silah üretmesini engelleme şansımız kalmaz. Artık vekillerle değil, yılanın başıyla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD: İRAN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMİYOR

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Mart ayında Kongre’de yaptığı konuşmada, İran’ın şu anda nükleer silah üretmediğini ve 2003’te durdurulan nükleer silah programının halen yeniden başlatılmadığını belirtti.

Bu açıklama, İsrail’in nükleer tehdide dair gerekçelerini sorgulayan yorumlara neden oldu.

ABD OPERASYONUN GENEL HATLARINDAN HABERDAR

ABD’li yetkililere göre, Washington saldırının kapsamına ilişkin bilgileri geçen haftadan itibaren almaya başlamıştı.

Kaynaklar, İsrail’in ayrıntılı paylaşım yapmadığını ancak hedeflerin ve operasyon sıralamasının büyük ölçüde bilindiğini aktardı.

Ancak İsrail’in operasyon sonucu İran liderliğinde oluşacak zayiatı ve Tahran’ın vereceği karşılığı paylaşmadığı da ifade edildi.

İsrail’in son dönemdeki hamleleri, Tahran’a yönelik stratejisinde yeni bir eşiğe mi gelindiği sorusunu gündeme getiriyor. Bazı gözlemciler bu saldırıların sadece nükleer caydırıcılığı değil, aynı zamanda İran’daki siyasi yapıyı da sarsmayı hedefleyebileceğini öne sürüyor.