'Çocuğumun babasıdır' demişti... Musk'tan 'tek kelimelik' yanıt!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:28

ABD'li muhafazakâr yorumcu ve yazar Ashley St. Clair, geçen günlerde, Ünlü girişimci Elon Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia etmişti.

26 yaşındaki St. Clair, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Elon Musk, çocuğumun babasıdır. Bu bilgiyi şimdiye kadar çocuğumun gizliliğini ve güvenliğini korumak için açıklamamıştım. Ancak son günlerde tabloid medyasının bu bilgiyi ifşa etmeye niyetli olduğu netleşti; bu durumun yaratacağı zararları umursamıyorlar.

Amacım, çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak. Bu nedenle medyadan çocuğumuzun gizliliğine saygı göstermelerini ve müdahaleci haberlerden kaçınmalarını rica ediyorum.”

St. Clair, paylaşımında ayrıca Latince bir ifade olan "Alea Iacta Est" (Zar atıldı) cümlesini kullandı.

Bu ifade, geri dönüşü olmayan durumları simgeliyor.

"ASHLEY VE ELON ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

St. Clair'in hukuki temsilcisi Brian Glicklich, Elon Musk ile St. Clair’in, çocuğun yetiştirilmesi konusunda özel bir anlaşma üzerinde çalıştığını doğrulayan bir açıklama yaptı:

“Ashley ve Elon, bir süredir çocuklarını yetiştirme konusunda bir anlaşma üzerinde gizli bir şekilde çalışıyorlar. Ancak Ashley ve ailesini tekrar tekrar rahatsız eden bir tabloid muhabiri, bu sürecin gizlice tamamlanmasını imkânsız hale getirdi.

Elon’un, Ashley ile paylaştığı çocuğun ebeveyni olduğunu kamuoyuna açıkça duyurmasını bekliyoruz. Bu spekülasyonlara son vermek için gerekli bir adımdır. Ashley, Elon’un süreci hızla tamamlayarak çocuğun güvenliği ve refahı için en iyi şekilde hareket edeceğine inanıyor.”

"VAY CANINA..."

Elon Musk, bu iddialara sosyal medya üzerinden kısa bir yanıt verdi ve söylentilere dolaylı bir şekilde değindi.

Milo Yiannopoulos isimli sağcı bir aktivistin, "St. Clair’in Musk’ı beş yıldır tuzağa düşürmeye çalıştığına" dair tweetine yalnızca 'Whoa' (vay canına) diyerek yanıt verdi. Bu yanıttan sonra St. Clair, sessizliğini bozarak, Musk’ı iletişim kurmamakla suçladı.

St. Clair, şimdi silinmiş olan bir dizi tweet’te şunları yazdı:

“Elon, birkaç gündür seninle iletişim kurmaya çalışıyoruz ama cevap vermedin. 15 yaşındayken çekilmiş iç çamaşırlı fotoğraflarımı paylaşan bir bireyin iftiralarına yanıt vermek yerine, bize ne zaman yanıt vereceksin?”

Eğer bu iddialar doğruysa, Elon Musk'ın ailesi, pek çok Türk dizisine de konu olan geniş ailelere meydan okuyacak kadar büyümüş durumda.

MUSK'IN ÇOCUKLARI...

Elon Musk, ilk çocuğunu 2002 yılında, eski eşi Vivian Wilson ile dünyaya getirdi. Ancak oğlu Nevada, yalnızca on haftalıkken hayatını kaybetti.

Çift daha sonra, ikizler Vivian ve Griffin (20) ile üçüzler Kai, Saxon ve Damian’ı (19) dünyaya getirdi.

Musk, Grimes ile olan ilişkisinden üç çocuk sahibi daha oldu. Musk'ın diğer çocuklarının adları şu şekilde: