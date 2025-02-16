Jennifer Aniston ile aldattığı iddia ediliyordu: Barack Obama'dan Michelle Obama'yla yeni paylaşım
Obama ve Jennifer Aniston’ın aşk yaşadığına dair iddialar gündemi sarstı. Eski ABD Başkanı, Sevgililer Günü'nde eşi Michelle Obama ile romantik bir fotoğraf paylaşarak dedikodulara son noktayı koydu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston arasında aşk yaşandığına dair iddialar, ABD gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Obama, bu söylentilere Sevgililer Günü’nde eşi Michelle Obama ile paylaştığı romantik bir fotoğrafla yanıt verdi.
Barack Obama, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına "Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hâlâ nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun" notunu düştü.
Fotoğraf, ikilinin güçlü ilişkisini gözler önüne serdi. Obama, daha önce de Michelle Obama ile el ele verdikleri bir fotoğraf paylaşarak eski First Lady’nin 61’inci doğum gününü kutlamıştı.
Jennifer Aniston ile aşk iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. 2024 yılında InTouch dergisi, "Jen ve Barack Hakkındaki Gerçek" başlıklı bir haberle ikilinin romantik ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Ancak, her iki taraf da bu iddiaları yalanladı.
Söylentiler bir kez daha gündeme gelirken, bu kez Barack Obama ve Michelle Obama arasındaki evlilikle ilgili spekülasyonlar da eklenmişti.
JENNIFER ANISTON'UN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
Michelle Obama’nın, 9 Ocak’ta Jimmy Carter'ın cenaze törenine ve 20 Ocak'ta Donald Trump'ın yemin törenine eşi Barack Obama’ya eşlik etmemesi, çiftin ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirmişti.
Ayrılık söylentileri, Barack Obama’nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı dedikodularıyla desteklenmişti.
Aniston, katıldığı bir talk show programında bu iddialara yanıt vererek, "Kesinlikle doğru değil" demiş ve Barack Obama ile sadece bir kez karşılaştığını ifade etmişti.
Jennifer Aniston’ın uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Stephen Huvane de söylentileri yalanlayarak, "Bu iddialar tamamen uydurma. Jennifer, Barack Obama’yı çok az tanıyor" açıklamasını yapmıştı.
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