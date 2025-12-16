Çocuk üzerinden güç inşası: Çinli milyarderlerin ABD planı

Bazı Çinli milyarderlerin, ABD’deki gevşek taşıyıcı annelik (surrogacy) yasalarından yararlanarak yüzü aşkın çocuktan oluşan “mega aileler” kurduğu öne sürüldü.

Wall Street Journal’ın haberine göre, amaç yalnızca çocuk sahibi olmak değil; uzun vadede “durdurulamaz bir aile hanedanı” inşa etmek.

Çin’de taşıyıcı annelik yasadışı olduğu için, varlıklı iş insanlarının genetik materyallerini ABD’ye göndererek bu süreci yürüttüğü belirtiliyor.

ABD, bu nedenle son yıllarda “doğum turizmi”nin merkezlerinden biri haline geldi.

Habere göre bazı aileler, her bir çocuk için 200 bin dolara kadar ödeme yapıyor. ABD Anayasası’nın 14. maddesi uyarınca ülkede doğan bebekler otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılıyor.

ELON MUSK “ROL MODEL”

Haberde, Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın bu eğilimde ilham kaynağı olduğu öne sürülüyor. Musk’ın 14 çocuğunu “doğum oranlarının düşüşüne karşı bir lejyon” olarak nitelendirdiği iddia ediliyor.

ABD ve Meksika’da faaliyet gösteren IVF USA adlı doğurganlık kliniği ağının kurucusu Nathan Zhang, bazı Çinli müşterilerinin Musk’ı rol model olarak gördüğünü söyledi. Zhang, “Bazıları yüzlerce Amerikan vatandaşı çocuk istiyor. Açıkça bir hanedan kurma fikrindeler” dedi.

Haberde öne çıkan isimlerden biri, fantastik video oyunlarıyla servet yapan ve kendisini “Çin’in ilk babası” olarak tanımlayan Xu Bo. Şirketinin açıklamasına göre Xu’nun “100’ün üzerinde” çocuğu bulunuyor.

2023’te ABD’de görülen bir davada mahkeme, Xu’nun taşıyıcı anneler yoluyla dünyaya gelmesi planlanan dört çocuk üzerindeki ebeveynlik haklarını reddetti.

Duruşmada, Xu’nun halihazırda en az sekiz çocuk sahibi olduğu ya da bu süreci yürüttüğü ifade edildi.

Xu, mahkemede, ileride şirketini devralacak 20 ABD doğumlu çocuk sahibi olmayı hedeflediğini söyledi. Erkek çocukları kızlardan üstün gördüğü yönündeki ifadeleri ise tepkilere yol açtı.

Xu’nun şirketi Duoyi Network, gazetedeki anlatımın büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Xu ile ilişkilendirilen sosyal medya hesaplarında daha önce “Daha fazla çocuk, tüm sorunları çözer” gibi ifadeler kullanıldığı, hatta çocuklarının Elon Musk’ın çocuklarıyla evlenmesini hayal eden paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Aynı hesaplardan biri, 2023’te Los Angeles’ta verilen mahkeme kararının temyizde bozulduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiaya ilişkin kamuya açık herhangi bir kayıt bulunmuyor.

Haberde yer alan bir diğer isim ise Çinli iş insanı Wang Huiwu. Wang’ın ABD’de 10 kız çocuk sahibi olmak için Amerikalı modelleri ve başka kişileri yumurta donörü olarak kullandığı öne sürülüyor.

Şirketine yakın kaynaklar, Wang’ın bu çocukları ileride güçlü erkeklerle evlendirmeyi planladığını iddia ediyor.

KLİNİKLER TALEPLERDEN ŞAŞKIN

IVF USA kurucusu Zhang, bir müşterisinin aynı anda 200’den fazla çocuk sahibi olmak istediğini, bu talebi reddettiğini söyledi. Zhang, “Çocukları nasıl büyüteceğini sorduğumda cevap veremedi” dedi.

Kaliforniya’daki bir taşıyıcı annelik ajansının sahibi ise son yıllarda 100 çocuk isteyen Çinli bir müşteriye aracılık ettiğini belirtti. Los Angeles merkezli bir avukat da Çinli bir milyarderin 20 çocuk sahibi olmasına hukuki destek verdiğini açıkladı.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin taşıyıcı anneliğin “ciddi bir aile ve toplumsal etik krize yol açabileceği” görüşünde olduğunu söyledi.

ABD’de ise Donald Trump yönetiminin, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlamaya yönelik Anayasa Mahkemesi başvurusu tartışmaları sürerken, bu tür vakaların hukuki boşlukları ve etik sınırları yeniden gündeme taşıdığı değerlendiriliyor.