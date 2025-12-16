Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

16.12.2025 10:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

Deli Deli Küpeli filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

Deli Deli Küpeli filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden ve Kartal Tibet üstleniyor. Peki, Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli filminin oyuncuları kim?

Image

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Deli Deli Küpeli, akıl hastanesinden kaçan iki hastanın hikayesini konu ediyor. İki şizofrenik hasta, kaldıkları akıl hastanesinden firar eder. Yollara düşen ikili, kendilerini bir köyde bulur. Köylülerin iki hastadan birini kaymakam diğerini ise hakim olarak sanması işlerin karışmasına neden olur.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Melike Zobu

Yaman Okay

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Deli Deli Küpeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #kemal sunal #Film #televizyonda ne var?