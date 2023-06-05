Çocuklarını öldürmekle suçlanan kadına masumiyet kararı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:54

Avustralya'da dört çocuğunu öldürmekle suçlanan Kathleen Folbigg, bulunan yeni bulguların ardından 2003 yılında girdiği cezaevinden tahliye edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, “ülkenin en korkunç seri katili” olarak adlandırılan Folbigg, 20 yıl önce suçsuz olduğunu söylediği suçlamalardan aklandı.

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, çocuklarının katili olmadığı belirlenen Folbigg, Yeni Güney Galler Başsavcısı Michael Daley'in kararıyla affedildi ve serbest bırakıldı.

25 yıllık hapis cezasının 20 yılını yatan Folbigg'in, suçsuz olduğunu kanıtlayan soruşturmanın özet bulguları yayımlandı. Bulgularda, Folbigg'in çocuklarının "nadir görülen genetik bozukluk" sebebiyle ölmüş olabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca, Folbigg'in masum olduğunu kanıtlayan raporun henüz tamamlanmadığı ve raporun tamamlanması halinde Folbigg'in masumiyet kararının temyizde bozulabileceği bilgisi yer aldı.

Folbigg'in en küçüğü 19 günlük, en büyüğü 19 haftalık olan dört çocuğu Caleb, Patrick, Sarah ve Laura, 10 yıl içinde bilinmeyen sebeplerle aniden hayatlarını kaybetmişti.