İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan'ın sahte hesabına tebrik: 'Hay aksi, bu utanç verici!'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ikinci kabinesini açıkladı.

AKP hükümetlerinde Kalkınma Bakanlığı görevinde de bulunan ve son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapan Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Erdoğan, seçimler öncesinde ikna edemediği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirdi. MİT Başkanı Hakan Fidan ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Erdoğan’ın “sır küpüm” olarak tanımladığı ve Dışişleri Bakanlığı görevine getirdiği Fidan'a Avrupalı mevkidaşlarından tebrik mesajları geldi.

YANLIŞ HESABI ETİKETLEDİ

İngiliz istihbarat servisi MI6'in başkanı Richard Moore da, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığını yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini, Twitter'dan tebrik etti.

Ancak mesajın gittiği hesap, Hakan Fidan'a ait değildi. Moore, tebrik mesajını paylaşırken Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesabı etiketledi.

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi olan MI6 Başkanı Moore, mesajında Hakan Fidan'a hitaben, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" yazdı.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Moore, yüzlerce Twitter kullanıcısının kendisini uyaran yanıtlarının ardından, gülücük emojisi ekleyerek bir mesaj daha paylaştı:

"Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!"

Moore'un tebrik mesajında yer alan hesabın profil bilgilerinde, "Resmi hesap değildir" ve "Parodi Hesap" ibareleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alıyor. Twitter kullanıcıları Richard Moore'un gönderisinin altına esprili yorumlar yazdı.