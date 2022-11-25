Çok sayıda kuryeciden grev kararı: Restoranlar, kıtlıkla karşı karşıya kalacak

25 Kasım 2022 Cuma, 17:12

İngiltere'nin en büyük sendikası GMB, Burger King ve diğer ünlü fast food restoranlarına malzeme taşıyan yaklaşık 400 işçinin azalan maaşları nedeniyle greve gideceğini duyurdu.

Sendika, KFC, Pizza Hut ve Wagamama gibi zincirlere malzeme sevkiyatı yapan Best Food'da şoför olarak çalışan üyelerinin çoğunluğunun grev lehinde oy kullandığını ve bunun da Noel döneminde restaurantların çalışmalarını etkileyebileceğini söyledi.

GMB, Pizza Express ve Zizzi ile de çalışan lojistik firmasının hissedarlarını, "emek verenler zorlanırken büyük kar payları almakla" suçladı.

Sendika yetkilisi Nadine Houghton, "Best Food'un ana tedarikçileri, Booker ve Tesco ciddi paralar kazanıyor. İşçilerin tek istediği, kendilerini bu ezici hayat pahalılığı krizinden koruyacak bir ücret anlaşması. Şimdi, İngiltere'nin ana caddelerindeki en iyi bilinen restoranlardan bazıları Noel'de kıtlıkla karşı karşıya kalacak" dedi.

Sendika, grev tarihlerinin yakın zamanda duyurulacağı uyarısında bulundu.