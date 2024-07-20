Çok sayıda okul yıkıldı, ordu ile silahlı isyancılar arasında çatışma çıktı!
Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı Şubat 2021'den bu yana ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle en az 174 okul ve üniversitenin yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.
Guardian'ın haberine göre, kar amacı gütmeyen "Centre for Information Resilience (CIR)" adlı kuruluş, hem sosyal medyaya yüklenen hem de çatışma bölgelerinden alınan görüntüleri incelediği raporunda, Myanmar'da ordu ile silahlı isyancı gruplar arasındaki çatışmalar sonucu hasar gören eğitim merkezlerine yer verdi.
Raporda, 2021'den bu yana ordu ve silahlı isyancı gruplar arasında süren çatışmalar sonucu en az 174 okul ve üniversitenin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.
CIR'in "Myanmar Witness" projesi direktörü Matt Lawrence, saldırılarda eğitim merkezlerinin tahrip edildiğini ya da önemli ölçüde hasar gördüğünü, bunun da bu bölgelerde yaşayan gençler üzerinde kalıcı etki yaratacağını ifade etti.
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.
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