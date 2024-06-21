Bangladeş'ten Myanmar'a uyarı: Durmazsa karşılık vereceğiz

Yayınlanma: 21.06.2024 - 08:23

Güncelleme: 21.06.2024 - 08:23

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, başkent Dakka’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Myanmar ordusunu ve Arakan ordusunu (etnik silahlı isyancı grup) Bangladeş'e ateş açmamaları konusunda bilgilendirdik. Eğer bu açılan ateşler durmazsa karşılık vereceğiz" dedi.

Kemal, Arakan ordusunun Arakan eyaletinde çok sayıda bölgeyi ele geçirdiğine dair haberlere atıfta bulunarak bu grubun Myanmar sınırını koruyan askerleri Bangladeş’e kaçmaya zorladığını söyledi.

İki ülkeyi birbirinden ayıran Naf Nehri’nin bazı noktalarında seyahat edilemediğini dile getiren Kemal, bu sebeple Bangladeşli teknelerin Myanmar sularına girdiğini ve bu durumun, ateş açılmasına yol açtığını ifade etti.

Myanmar'daki askeri yönetim ile ordu karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, Naf Nehri'ndeki yolcu ve mal taşımacılığını etkileyerek Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesi ile Aziz Martin Adası arasındaki iletişimi kopardı. Söz konusu çatışmalar, 11 bin nüfuslu Aziz Martin Adası'nda gıda krizine yol açtı.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre ise darbeden bu yana ülkede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.