Myanmar'da 13 sınır polisi Bangladeş'e kaçtı

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmalardan kaçan 13 sınır polisinin Bangladeş'e sığındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:07
Myanmar'da 13 sınır polisi Bangladeş'e kaçtı
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Dhaka Tribune gazetesinin haberinde, Myanmar'ın güneyinde askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından 13 sınır polisinin daha Bangladeş'e kaçtığı belirtildi.

Haberde, çatışmalar nedeniyle Bangladeş tarafına geçen Myanmar sınır polisi sayısının 274 olduğu kaydedildi.

SİLAHLI GRUPLAR ORDUYA KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI 

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupların, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden, Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.


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