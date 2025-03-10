Colani ile masaya oturdular: SDG, HTŞ yönetimiyle 'entegrasyon' anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 21:32

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:01

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ yönetiminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı SDG ile 'orduya entegresyon' anlaşması imzalandı.

SANA terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin yöneticisi "Şahin Cilo" ya da "Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin'in HTŞ yönetiminin başkanı Colani ile anlaşma imzaladığı görüntüleri servis etti.

Anadolu Ajansı, söz konusu anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.

Anlaşmanın ayrıntılarında "Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmadan öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi;

Yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması;

Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı

Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır."

SDG ile HTŞ arasında yapılan anlaşmada 'ülkenin önceki başkanın etkisinden arındırılması' konusunda mücadeleye destek verilmesi maddesi yer aldı.