Columbia Üniversitesi'nde Filistin gösterisi: Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi kampüsünde, Filistin'i desteklemek için düzenlenen ve rektörün talebi üzerine dağıtılan oturma eyleminde, 100'den fazla öğrenci gözaltına alındı.
CNN'in haberine göre, New York Polis Departmanı (NYPD), protestoyu sonlandırmayı reddeden herkesi gözaltına alacağını bildirmesinin ardından öğrencilere müdahale etti.
Polis, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgalinden kar eden şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve dağılmayı reddeden öğrencilerden 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Columbia University students gathered to protest against the institution's policy after suspending 15 students for supporting #Palestine. pic.twitter.com/NvCJlm3KCO— PALESTINE ONLINE ???? (@OnlinePalEng) April 19, 2024
Üniversite Rektörü Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" belirterek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Sosyal medyadaki görüntülerde de rektörün talebi üzerine kampüse gelen polislerin, oturma eylemini engellediği ve karşı çıkanları gözaltına almakla tehdit ettiği görülmüştü.
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