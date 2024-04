Columbia Üniversitesi'nde Filistin gösterisi: Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı

CNN'in haberine göre, New York Polis Departmanı (NYPD), protestoyu sonlandırmayı reddeden herkesi gözaltına alacağını bildirmesinin ardından öğrencilere müdahale etti.

Polis, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgalinden kar eden şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve dağılmayı reddeden öğrencilerden 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Columbia University students gathered to protest against the institution's policy after suspending 15 students for supporting #Palestine. pic.twitter.com/NvCJlm3KCO